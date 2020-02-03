Караваев рассказал об адаптации в "Зените"
Защитник Вячеслав Караваев рассказал об адаптации в "Зените".
Напомним, футболист перешел в стан сине-бело-голубых в сентябре 2019 года и заключил контракт с клубом на 4 года. До этого Караваев играл в голландском "Витессе".
"Я пришел в новую команду уже по ходу сезона, не было времени на раскачку. Приехал в расположение "Зенита" из сборной, а дебют был уже через несколько дней. Я попал в топ-клуб, который постоянно борется за чемпионство. Здесь все по-другому: давление выше, болельщиков больше, ответственность - не такая, как в "Витессе".
Все время нужно держать планку, чтобы соответствовать такому уровню", - сказал Караваев.
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