Защитник Вячеслав Караваев рассказал об адаптации в "Зените".

Напомним, футболист перешел в стан сине-бело-голубых в сентябре 2019 года и заключил контракт с клубом на 4 года. До этого Караваев играл в голландском "Витессе".

"Я пришел в новую команду уже по ходу сезона, не было времени на раскачку. Приехал в расположение "Зенита" из сборной, а дебют был уже через несколько дней. Я попал в топ-клуб, который постоянно борется за чемпионство. Здесь все по-другому: давление выше, болельщиков больше, ответственность - не такая, как в "Витессе".

Все время нужно держать планку, чтобы соответствовать такому уровню", - сказал Караваев.

А еще: Тратят те, от кого этого не ожидаешь, а невероятные транферы проворачиваются за копейки: чем запомнилось зимнее трансферное окно? Часть 1 | http://soccernews.ru