Караваев рассказал, почему вернулся в Россию после пяти лет выступлений в Европе

Теги зенит санкт-петербургвячеслав караваеввитесс

Караваев рассказал, почему вернулся в Россию после пяти лет выступлений в Европе

Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев объяснил своё решение перейти в питерский клуб в сентябре этого года.

"Мне часто напоминают о словах, что я никогда не вернусь в Россию. Хотя таких слов не было. Я говорил, что мне хочется продолжать в Европе, но и от России не отказываюсь. Я перешёл в "Зенит" - большой клуб с крутым стадионом и болельщиками. Это возможность играть в Лиге Чемпионов - то, чего у меня не было в "Витессе". Для меня это очень важный шаг в карьере.

Я уехал в Европу, когда у меня не было практики в ЦСКА. Мне нужно было прогрессировать - по сути, я ничего не терял. И у меня получилось - я пять лет играл в Европе. Но у кого-то может не сложиться, советовать я не могу. Он уедет и будет сидеть там на лавке, а тут он играет. Чем тогда это лучше, чем остаться в России? Не для всех вариант с Европой - это круто.

Почему я вернулся? "Зенит" по уровню выше "Витесса" - это очевидно. Лига Чемпионов, борьба за чемпионство - много факторов. "Витесс" - не самый топовый клуб в Нидерландах, нам сложно было бороться за еврокубки, когда есть такие гранды, как "Аякс" и ПСВ. Надеюсь, у меня ещё получится поиграть в Европе. Мне всего 24 года. На данный момент надо выиграть РПЛ и Кубок России - сейчас это две главные задачи для "Зенита". А разочарование людей... Профессионалы, которые меня знают, всё правильно понимают. А с Европой всё ещё может быть", - сказал футболист.

Напомним, что в последний день летнего трансферного окна Караваев перешёл в "Зенит" за 8 миллионов евро, заключив с питерским клубом контракт до 2023 года.

Воспитанник ЦСКА выступал в Европе с 2014 года, успев поиграть за "Дуклу", "Яблонец", "Спарту" и "Витесс".

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