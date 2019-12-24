Караваев рассказал, почему вернулся в Россию после пяти лет выступлений в Европе
Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев объяснил своё решение перейти в питерский клуб в сентябре этого года.
"Мне часто напоминают о словах, что я никогда не вернусь в Россию. Хотя таких слов не было. Я говорил, что мне хочется продолжать в Европе, но и от России не отказываюсь. Я перешёл в "Зенит" - большой клуб с крутым стадионом и болельщиками. Это возможность играть в Лиге Чемпионов - то, чего у меня не было в "Витессе". Для меня это очень важный шаг в карьере.
Я уехал в Европу, когда у меня не было практики в ЦСКА. Мне нужно было прогрессировать - по сути, я ничего не терял. И у меня получилось - я пять лет играл в Европе. Но у кого-то может не сложиться, советовать я не могу. Он уедет и будет сидеть там на лавке, а тут он играет. Чем тогда это лучше, чем остаться в России? Не для всех вариант с Европой - это круто.
Почему я вернулся? "Зенит" по уровню выше "Витесса" - это очевидно. Лига Чемпионов, борьба за чемпионство - много факторов. "Витесс" - не самый топовый клуб в Нидерландах, нам сложно было бороться за еврокубки, когда есть такие гранды, как "Аякс" и ПСВ. Надеюсь, у меня ещё получится поиграть в Европе. Мне всего 24 года. На данный момент надо выиграть РПЛ и Кубок России - сейчас это две главные задачи для "Зенита". А разочарование людей... Профессионалы, которые меня знают, всё правильно понимают. А с Европой всё ещё может быть", - сказал футболист.
Напомним, что в последний день летнего трансферного окна Караваев перешёл в "Зенит" за 8 миллионов евро, заключив с питерским клубом контракт до 2023 года.
Воспитанник ЦСКА выступал в Европе с 2014 года, успев поиграть за "Дуклу", "Яблонец", "Спарту" и "Витесс".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23