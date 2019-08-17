Караваев разъяснил свои слова о возможном переходе в "Зенит"

Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев разъяснил свои прошлые слова о возможном переходе в "Зенит".

"Мои слова: "Никогда не говори никогда", не имели отношения к "Зениту". Я общался с журналистом о трансфере, а "Зенит" даже не упоминался. Однако так вышло, что в тот день появились слухи о "Зените". Вообще могу остаться в "Витессе".

Для футболиста очень важны выступления в Лиге Чемпионов. Если даже покину клуб, то хотелось бы остаться в Европе, продолжать расти. Мне симпатична Бундеслига, однако все зависит от команды", - приводят слова Караваева российские СМИ.

Отметим, что соглашение 24-летнего игрока с клубом рассчитано до 2021 года.

Читайте также: "Зенит" может купить воспитанника ЦСКА. | http://soccernews.ru