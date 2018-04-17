Караваев: "В Голландии смотрят на назначение Слуцкого позитивно"

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Караваев: "В Голландии смотрят на назначение Слуцкого позитивно"Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев рассказал, как в Голландии восприняли назначение известного российского тренера Леонида Слуцкого на должность наставника его команды.

"Русский тренер - это приятно, но в плане выбора состава и тренировочного процесса все будет справедливо. Я же знаю Леонида Викторовича. Всех ребят интересует, какой он тренер, в какой футбол играют его команды, какой он в общении. Я им рассказал, что это очень крутой тренер, который выиграл на родине все. В Голландии тоже об этом знают, поэтому смотрят на его назначение позитивно", - цитирует 22-летнего бека Чемпионат.

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