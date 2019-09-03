Караваев выбрал игровой номер в "Зените"

Новичок "Зенита" Вячеслав Караваев определился с игровым номером, под которым он будет выступать за "сине-бело-голубых".

Как сообщает официальный твиттер питерского клуба, футболист выбрал цифру "15".

"Зенит" купил Караваева у "Витесса" за 8 миллионов евро и заключил с ним четырёхлетний контракт.

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