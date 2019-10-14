Караваев высказался о дебюте за сборную России

Правый защитник "Зенита" Вячеслав Караваев прокомментировал свой дебют в составе национальной сборной России.

"Для меня это непередаваемые чувства - сыграть за свою Родину, за свою страну. Ещё мальчишкой я об этом мечтал, и вот наконец-то удалось это реализовать. Эмоции великолепные", - сказал Караваев.

Напомним, что 24-летний футболист вышел на замену в матче восьмого тура квалификации Евро-2020 против Кипра (5:0).

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