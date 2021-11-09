Караваев высказался об отсутствии Дзюбы в сборной России
Фото: инстаграм Караваева/Автор неизвестен
Защитник сборной России и петербургского "Зенита" Вячеслав Караваев поделился мнением об отсутствии в национальной команде форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы.
"Честно, не обсуждали с ним эту тему. Да и не стоит обсуждать это. Да, Артема нет, но надо отпустить и больше не рассуждать об этом. Обстановка осталась прежней. Все друг с другом общаются, шутят. В плане атмосферы и шуток ничего не поменялось", - сказал защитник.
В нынешнем сезоне Дзюба сыграл 14 матчей в РПЛ, в которых забил 7 голов и отдал 3 ассиста.
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