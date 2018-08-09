"Кардифф" арендовал испанского хавбека

"Кардифф" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Бетиса" Виктора Камарасы.

Валлийский клуб арендовал 24-летнего испанца на один сезон. Другие детали сделки не разглашаются.

Камараса выступал за "Бетис" с 2017 года, сыграл 26 матчей и забил 1 гол.

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