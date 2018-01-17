"Кардифф" арендует Груйича у "Ливерпуля"



"Ливерпуль" отдаст полузащитника Марко Груйича в аренду "Кардиффу", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, арендное соглашение будет заключено сроком на полгода без права выкупа.

В этом сезоне 21-летний Груйич провел за "Ливерпуль" всего 6 матчей.

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