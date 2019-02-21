"Кардифф" и "Нант" достигли важной договорённости по трансферу Салы

"Кардифф" и "Нант" достигли важной договорённости по трансферу нападающего Эмилиано Салы, который погиб в результате авиакатастрофы.

Как сообщает The Independent, клубы согласовали отсрочку первого платежа по сделке. Дата выплаты транша в размере 6,5 миллионов евро перенесена на неделю.

"Нант" пошёл навстречу "Кардиффу", который ждёт результатов расследования гибели футболиста.

Напомним, что 28-летний Сала 21 января летел из Франции в Великобританию, чтобы присоединиться к "Кардиффу", который купил его за несколько дней до авиакатастрофы за 17 миллионов евро. Самолёт с нападающим на борту исчез над Ла-Маншем. На поиски его тела ушло несколько недель. Результаты вскрытия показали, что причиной смерти стали травмы головы и грудной клетки. Тело пилота Дэвида Ибботсона, также находившегося в воздушном судне, до сих пор не найдено.

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