"Кардифф" и "Нант" достигли важной договорённости по трансферу Салы
"Кардифф" и "Нант" достигли важной договорённости по трансферу нападающего Эмилиано Салы, который погиб в результате авиакатастрофы.
Как сообщает The Independent, клубы согласовали отсрочку первого платежа по сделке. Дата выплаты транша в размере 6,5 миллионов евро перенесена на неделю.
"Нант" пошёл навстречу "Кардиффу", который ждёт результатов расследования гибели футболиста.
Напомним, что 28-летний Сала 21 января летел из Франции в Великобританию, чтобы присоединиться к "Кардиффу", который купил его за несколько дней до авиакатастрофы за 17 миллионов евро. Самолёт с нападающим на борту исчез над Ла-Маншем. На поиски его тела ушло несколько недель. Результаты вскрытия показали, что причиной смерти стали травмы головы и грудной клетки. Тело пилота Дэвида Ибботсона, также находившегося в воздушном судне, до сих пор не найдено.
Не пропустите: Стало известно, когда возобновятся поиски тела пилота самолёта, на котором летел Сала. | http://soccernews.ru
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|26
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|Манчестер Юнайтед
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|5
|Арсенал Лондон
|26
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|Челси
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|7
|Вулверхэмптон
|26
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|Эвертон
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
|26
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|11
|Борнмут
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|Лестер Сити
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