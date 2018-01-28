"Кардифф" - "Манчестер Сити" - 0:2 (обзор)

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"Кардифф" - "Манчестер Сити" - 0:2 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча Кубка Англии между "Кардиффом" и "Манчестер Сити".

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