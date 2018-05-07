"Кардифф" нацелился на экс-форварда "Зенита"

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"Кардифф" нацелился на экс-форварда "Зенита"Новичок английской Премьер-лиги "Кардифф" заинтересован в покупке форварда "Вест Бромвича" Саломона Рондона.

За нападающего в клубе готовы заплатить около 14 миллионов евро.

Отметим, что "Вест Бромвич" ведет борьбу за сохранение прописки в Премьер-лиге, в то время как "Кардифф" гарантировал себе повышение в классе.

В текущем сезоне бывший игрок "Зенита" провел за "Вест Бромвич" 35 матчей в АПЛ,  в которых забил семь мячей и стал автором трех голевых передач.

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