"Кардифф" начал поиски виновных в пропаже самолета с Салой

"Кардифф" сделал новое заявление касательно Эмилиано Салы, самолет с которым несколько дней назад пропал без вести.

"Мы не организовывали этот перелет. Сейчас мы рассматриваем вариант, что причиной происшествия могла стать халатность агента игрока" - заявили в пресс-службе клуба.

Напомним, что 19 января "Кардифф" приобрел Салу у "Нанта" за 17 миллионов евро, а 22 января самолет с игроком на борту пропал без вести.

Полиция остановила поиски самолета, однако семья футболиста организовала новые за свой счет.

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