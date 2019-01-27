"Кардифф" начал поиски виновных в пропаже самолета с Салой

Теги кардифф ситиэмилиано сала

"Кардифф" начал поиски виновных в пропаже самолета с Салой

"Кардифф" сделал новое заявление касательно Эмилиано Салы, самолет с которым несколько дней назад пропал без вести.

"Мы не организовывали этот перелет. Сейчас мы рассматриваем вариант, что причиной происшествия могла стать халатность агента игрока" - заявили в пресс-службе клуба.

Напомним, что 19 января "Кардифф" приобрел Салу у "Нанта" за 17 миллионов евро, а 22 января самолет с игроком на борту пропал без вести.

Полиция остановила поиски самолета, однако семья футболиста организовала новые за свой счет.

Читайте также: На продолжение поисков Салы было пожертвовано 109 тысяч евро за сутки. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дортмундская "Боруссия" выдала лучший результат в Бундеслиге в своей истории

Дортмундская "Боруссия" выдала лучший результат в Бундеслиге в своей истории

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
Полная таблица

топ-5 тегов