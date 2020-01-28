"Кардифф" обвинил "Нант" в непредумышленном убийстве Салы

Британский "Кардифф Сити" подал в суд на французский "Нант", обвинив клуб в непредумышленном убийстве аргентинского нападающего Эмилиано Салы, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, валлийский клуб утверждает, что французы виновны в гибели футболиста, который в январе 2019 года ушел из жизни в результате авиакатастрофы.

Напомним, что "Кардифф Сити" купил Салу у "Нанта" за 17 миллионов евро. После заключения сделки форвард вернулся во Францию за вещами, а затем отправился в Уэльс на двухместном самолете, который рухнул в пролив Ла-Манг. Через несколько недель поисков тело футболиста было обнаружено на дне. Тело пилота так и не было найдено.

ФИФА присудила "Кардиффу" выплатить "Нанту" шесть миллионов евро за Салу, но британцы отказываются от этого.

Не пропустите: Болельщики "Нанта" почтили память Эмилиано Сала. | http://soccernews.ru