"Кардифф" обвинил "Нант" в непредумышленном убийстве Салы
Британский "Кардифф Сити" подал в суд на французский "Нант", обвинив клуб в непредумышленном убийстве аргентинского нападающего Эмилиано Салы, сообщает L'Equipe.
По сведениям издания, валлийский клуб утверждает, что французы виновны в гибели футболиста, который в январе 2019 года ушел из жизни в результате авиакатастрофы.
Напомним, что "Кардифф Сити" купил Салу у "Нанта" за 17 миллионов евро. После заключения сделки форвард вернулся во Францию за вещами, а затем отправился в Уэльс на двухместном самолете, который рухнул в пролив Ла-Манг. Через несколько недель поисков тело футболиста было обнаружено на дне. Тело пилота так и не было найдено.
ФИФА присудила "Кардиффу" выплатить "Нанту" шесть миллионов евро за Салу, но британцы отказываются от этого.
Не пропустите: Болельщики "Нанта" почтили память Эмилиано Сала. | http://soccernews.ru
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