"Кардифф" объявил о переходе трансферной цели "Реала"

Теги кардифф ситинантэмилиано салатрансферы

"Кардифф" объявил о переходе трансферной цели "Реала"

Аргентинский нападающий "Нант" Эмилиано Сала перешел в "Кардифф Сити", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается, но клуб сообщает, что покупка Салы стала рекордной в истории "Кардиффа". Ранее сообщалось, что Сала входит в сферу интересов мадридского "Реала". Футболист подписал с валлийцами контракт до лета 2022 года.

28-летний Сала выступал за "Нант" с 2015 года, провел за клуб 133 матча во всех турнирах, забил 48 мячей и отдал 13 голевых пасов. Ранее играл за "Бордо", "Орлеан", "Ньорт" и "Кан". Ориентировочная стоимость игрока составляет 16 миллионов евро.

Не пропустите: Салах забил 50-й гол в АПЛ, только три игрока сделали это быстрее египтянина. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Голы Эрнандеса, Арьяса и Коке в видеообзор матча Примеры "Уэска" - "Атлетико"

Голы Эрнандеса, Арьяса и Коке в видеообзор матча Примеры "Уэска" - "Атлетико"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 22 53
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 22 11
Полная таблица

топ-5 тегов