"Кардифф" объявил о переходе трансферной цели "Реала"

Аргентинский нападающий "Нант" Эмилиано Сала перешел в "Кардифф Сити", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается, но клуб сообщает, что покупка Салы стала рекордной в истории "Кардиффа". Ранее сообщалось, что Сала входит в сферу интересов мадридского "Реала". Футболист подписал с валлийцами контракт до лета 2022 года.

28-летний Сала выступал за "Нант" с 2015 года, провел за клуб 133 матча во всех турнирах, забил 48 мячей и отдал 13 голевых пасов. Ранее играл за "Бордо", "Орлеан", "Ньорт" и "Кан". Ориентировочная стоимость игрока составляет 16 миллионов евро.

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