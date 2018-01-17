"Кардифф" объявил об аренде Груйича

Сербский полузащитник "Ливерпуля" Марко Груйич перешел в "Кардифф", сообщает официальный твиттер клуба.

Валлийский клуб арендовал футболиста до конца нынешнего сезона.

21-летний Груйич выступает за "Ливерпуль" с 2016 года, провел за клуб 13 матчей. Ранее играл за "Црвену Звезду" и "Колубару". За сборную Сербии сыграл 4 матча. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

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