"Кардифф" одержал победу над "Борнмутом"

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"Кардифф" одержал победу над "Борнмутом"

В рамках 25-го тура АПЛ "Борнмут", разгромивший на прошлой неделе "Челси", уступил "Кардиффу".

"Кардифф" - "Борнмут" 2:0

Голы: Рид (пен), 5 - 1:0, Рид, 46 - 2:0

"Кардифф": Этеридж, Манга, Беннетт, Пелтьер, Бамба, Роллс, Патерсон, Рид (Бакуна, 86), Гуннарссон, Мерфи (Хойлетт, 69), Ньяссе (Зохоре, 83).

"Борнмут": Боруц, Кук, Смит, Клайн, Аке, Серман, Гослинг (Лерма, 69), Фрэйзер, Станислас (Айб, 62), Кинг, Соланке (Муссе, 62).

Предупреждения: Бамба (50), Клайн (50), Смит (75).

Читайте также: "Челси" разгромил "Хаддерсфилд" и реабилитировался за крупное поражение "Борнмуту" и другие результаты 25-го тура АПЛ. | http://soccernews.ru

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