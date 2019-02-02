"Кардифф" одержал победу над "Борнмутом"
В рамках 25-го тура АПЛ "Борнмут", разгромивший на прошлой неделе "Челси", уступил "Кардиффу".
"Кардифф" - "Борнмут" 2:0
Голы: Рид (пен), 5 - 1:0, Рид, 46 - 2:0
"Кардифф": Этеридж, Манга, Беннетт, Пелтьер, Бамба, Роллс, Патерсон, Рид (Бакуна, 86), Гуннарссон, Мерфи (Хойлетт, 69), Ньяссе (Зохоре, 83).
"Борнмут": Боруц, Кук, Смит, Клайн, Аке, Серман, Гослинг (Лерма, 69), Фрэйзер, Станислас (Айб, 62), Кинг, Соланке (Муссе, 62).
Предупреждения: Бамба (50), Клайн (50), Смит (75).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|2
|Тоттенхэм
|25
|57
|3
|Манчестер Сити
|24
|56
|4
|Арсенал Лондон
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|24
|33
|10
|Борнмут
|24
|33
|11
|Лестер Сити
|24
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|31
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|26
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|15
|Кристал Пэлас
|24
|23
|16
|Саутгемптон
|24
|23
|17
|Бернли
|24
|23
|18
|Кардифф Сити
|24
|19
|19
|Фулхэм
|24
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|24
|11