"Кардифф" отреагировал на вердикт ФИФА по трансферу Салы

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"Кардифф" отреагировал на вердикт ФИФА по трансферу Салы

"Кардифф" не согласен с решением ФИФА касательно спора между валлийским клубом и "Нантом" о трансфере погибшего нападающего Эмилиано Салы.

Напомним, что Международная федерация футбола обязала "лазурных птиц" выплатить 6 миллионов евро. Эта сумма равняется первому траншу в рамках сделки по аргентинцу.

Такой вердикт "Кардифф" не устроил и клуб собирается подать апелляцию в спортивный арбитражный суд (CAS).

"Есть неопровержимые доказательства, что сделка по трансферу так и не была завершена согласно многим контрактным требованиям, выдвинутым "Нантом", что делает её недействительной", - говорится в заявлении валлийцев.

Напомним, что "Кардифф" должен был заплатить за Салу 17 миллионов евро. Футболист вылетел в Уэльс, но разбился в районе пролива Ла-Манш. Трагедия произошла 21 января 2019 года.

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