"Кардифф" ответил на претензию "Нанта" по трансферу Салы

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"Кардифф" ответил на претензию "Нанта" по трансферу Салы

"Кардифф" не собирается выплачивать "Нанту" 17 миллионов евро за трансфер нападающего Эмилиано Салы.

Напомним, что аргентинец 21 января погиб в результате авиакатастрофы.

По информации The Telegraph, валлийский клуб официально ответил на претензию "канареек", направленную в ФИФА.

"Кардифф" пояснил, что переход Салы был зарегистрирован не по правилам, а обновлённую версию контракта футболист подписать не успел.

Также "лазурные птицы" указали, что трансферный сертификат форварда не был передан в оговоренный срок в АПЛ.

"Нант" уже отреагировал на позицию "Кардиффа", подчеркнув, что будет жаловаться на действия валлийцев и добиваться выплаты всей суммы сделки.

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