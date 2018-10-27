"Кардифф" прервал впечатляющую серию "Ливерпуля" без пропущенных голов в домашних матчах АПЛ

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"Кардифф" прервал впечатляющую серию "Ливерпуля" без пропущенных голов в домашних матчах АПЛ

"Ливерпуль" пропустил от "Кардиффа" (4:1) в 10-м туре АПЛ.

Как сообщает Opta, до этого мерсисайдцы в АПЛ не пропускали в домашних играх на протяжении 918 минут. Последний раз ворота "Ливерпуля" на Энфилде были поражены в феврале этого года.

Отметим, что автором гола стал защитник "Кардиффа" Каллум Патерсон.

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