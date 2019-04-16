"Кардифф" проинформировал ФИФА, что не собирается платить за трансфер погибшего Салы

Теги кардифф ситинантэмилиано салафифатрансферы

"Кардифф" проинформировал ФИФА, что не собирается платить за трансфер погибшего Салы

"Кардифф" не планирует выплачивать "Нанту" 17 миллионов евро за трансфер нападающего Эмилиано Салы, который погиб в результате авиакатастрофы.

Как сообщает Sky Sports, валлийский клуб обратился в ФИФА, чтобы подробно разъяснить свою позицию.

"Кардифф" представил следующие аргументы:

1) "Нант" не выполнил необходимые для завершения сделки условия (трансферный сертификат форварда не был передан в оговоренный срок в АПЛ);

2) Аргентинец не был зарегистрирован в качестве игрока Премьер-лиги;

3) Футболист не успел подписать обновлённую версию контракта, а заключённое соглашение было составлено с нарушениями.

Самолёт с 28-летним Салой на борту пропал 21 января. Через несколько недель воздушное судно с трупом спортсмена нашли на дне Ла-Манша.

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