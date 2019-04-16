"Кардифф" проинформировал ФИФА, что не собирается платить за трансфер погибшего Салы

"Кардифф" не планирует выплачивать "Нанту" 17 миллионов евро за трансфер нападающего Эмилиано Салы, который погиб в результате авиакатастрофы.

Как сообщает Sky Sports, валлийский клуб обратился в ФИФА, чтобы подробно разъяснить свою позицию.

"Кардифф" представил следующие аргументы:

1) "Нант" не выполнил необходимые для завершения сделки условия (трансферный сертификат форварда не был передан в оговоренный срок в АПЛ);

2) Аргентинец не был зарегистрирован в качестве игрока Премьер-лиги;

3) Футболист не успел подписать обновлённую версию контракта, а заключённое соглашение было составлено с нарушениями.

Самолёт с 28-летним Салой на борту пропал 21 января. Через несколько недель воздушное судно с трупом спортсмена нашли на дне Ла-Манша.

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