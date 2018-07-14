"Кардифф" рассматривает вариант с арендой Дзюбы

"Кардифф" рассматривает вариант с арендой нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы, об этом сообщил известный российский инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян.

По его словам, валлийский клуб не готов оформить полноценный трансфер 29-летнего форварда текущим летом, поэтому хочет арендовать его на год с возможностью последующего выкупа.

Напомним, что сам Дзюба ранее говорил о желании попробовать свои силы в АПЛ.

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