"Кардифф" рассматривает вариант с арендой Дзюбы

Теги зенит санкт-петербургкардифф ситиартём дзюба

"Кардифф" рассматривает вариант с арендой Дзюбы

"Кардифф" рассматривает вариант с арендой нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы, об этом сообщил известный российский инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян.

По его словам, валлийский клуб не готов оформить полноценный трансфер 29-летнего форварда текущим летом, поэтому хочет арендовать его на год с возможностью последующего выкупа.

Напомним, что сам Дзюба ранее говорил о желании попробовать свои силы в АПЛ.

Не пропустите: Промес рассказал, кого из российских игроков он хотел бы видеть в сборной Голландии. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Без поддавков: Бельгия сразится с Англией за бронзу чемпионата мира

Без поддавков: Бельгия сразится с Англией за бронзу чемпионата мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов