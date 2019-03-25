"Кардифф Сити" не собирается платить "Нанту" за погибшего Салу

Руководство "Кардифф Сити" отказывается платить "Нанту" за переход погибшего нападающего Эмилиано Салы. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, контракт не имел юридической силы, так как договор был отклонен Премьер-лигой.

Трансфер футболиста обошелся клубу в 17 миллионов евро.

Изначально, "Кардифф" собирался выплатить "Нанту" требуемую сумму, однако оттягивал этот момент.

Ранее сообщалось, что "Нант" подал жалобу в ФИФА, и организация должна вынести вердикт до 3 апреля.

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