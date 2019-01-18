"Кардифф Сити" объявил о переходе бывшего форварда "Локомотива"

Сенегальский нападающий "Эвертона" Умар Ниассе перешел в "Кардифф Сити", сообщает официальный сайт клуба.

Валлийский клуб арендовал футболиста до конца нынешнего сезона. Форвард получил в новом клубе 29-й номер.

После 22 туров "Кардифф Сити" занимает 17 место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в активе 19 очков.

28-летний Ниассе выступал за "Эвертон" с 2016 года, провел за клуб 39 матчей и забил девять голов. Ранее играл за "Укам", "Бранн", "Акхисар", "Локомотив" и "Халл Сити". За сборную Сенегала сыграл девять матчей и забил три мяча.

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