"Кардифф Сити" приобретет экс-нападающего "Локомотива"

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"Кардифф Сити" приобретет экс-нападающего "Локомотива"

"Кардифф Сити" договорился с "Эвертоном" о переходе нападающего Умара Ниассе.

Клуб планирует арендовать сенегальца до конца сезона. Ранее Ниассе выступал за московский "Локомотив".

1 февраля 2016 года игрок перешел из московского клуба в "Эвертон" за 13,5 миллионов фунтов.

В первой половине сезона Ниассе участвовал в 5 матчах АПЛ, в которых не отметился результативными действиями. 

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