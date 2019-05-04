"Кардифф Сити" проиграл "Кристал Пэлас" и вылетел из АПЛ
"Кардифф Сити" проиграл "Кристал Пэлас" в матче 37-го тура АПЛ и вылетел из Премьер-Лиги.
"Кардифф Сити" - "Кристал Пэлас" - 2:3 (1:2)
Голы: Заа, 28 - 0:1, Келли, 31 (в свои ворота) - 1:1, Батшуайи, 39 - 1:2, Таунсенд, 70 - 1:3, Рид, 90 - 2:3.
"Кардифф Сити": Этеридж, Пелтиер, Экуэле Манга, Беннетт, Моррисон, Гюннарссон, Камараса (Бакуна, 11), Рид, Д.Уорд (Зохоре, 60), Дж.Мерфи (Хойлетт, 80), Мендес-Лейнг.
"Кристал Пэлас": Гуаита, Келли, Данн, Дж.Уорд, Ван-Биссака, Макартур, Миливоевич, Таунсенд (Куяте, 84), Айю (Майер, 78), Заа, Батшуайи (Сако, 73).
Ранее из первой лиги чемпионата также вылетели "Фулхэм" и "Хаддерсфилд".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|37
|94
|2
|Манчестер Сити
|36
|92
|3
|Тоттенхэм
|37
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|36
|51
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14