"Кардифф Сити" проиграл "Кристал Пэлас" и вылетел из АПЛ

"Кардифф Сити" проиграл "Кристал Пэлас" в матче 37-го тура АПЛ и вылетел из Премьер-Лиги.

"Кардифф Сити" - "Кристал Пэлас" - 2:3 (1:2)

Голы: Заа, 28 - 0:1, Келли, 31 (в свои ворота) - 1:1, Батшуайи, 39 - 1:2, Таунсенд, 70 - 1:3, Рид, 90 - 2:3.

"Кардифф Сити": Этеридж, Пелтиер, Экуэле Манга, Беннетт, Моррисон, Гюннарссон, Камараса (Бакуна, 11), Рид, Д.Уорд (Зохоре, 60), Дж.Мерфи (Хойлетт, 80), Мендес-Лейнг.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Келли, Данн, Дж.Уорд, Ван-Биссака, Макартур, Миливоевич, Таунсенд (Куяте, 84), Айю (Майер, 78), Заа, Батшуайи (Сако, 73).

Ранее из первой лиги чемпионата также вылетели "Фулхэм" и "Хаддерсфилд".

Не пропустите: "Вест Хэм" в домашнем матче разгромил "Саутгемптон", а "Вулверхэмптон" обыграл "Фулхэм"| http://soccernews.ru