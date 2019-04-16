"Кардифф" в гостевом матче обыграл "Брайтон"

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"Кардифф" в гостевом матче обыграл "Брайтон"

"Кардифф" обыграл "Брайтон" в матче 31-го тура чемпионата Англии.

В составе победителей голом отметились форвард Натаниэл Мендес-Лейнг и защитник Шон Моррисон.

"Брайтон & Хоув" - "Кардифф Сити" - 0:2 (0:1)

Голы: Мендес-Лейнг, 22 - 0:1, Моррисон, 50 - 0:2.

"Брайтон & Хоув": Райан, Бруно, Даффи, Данк, Бернарду, Гросс (Андоне, 54), Преппер, Стивенс, Марч, Маррей, Джаханбахш (Искиэрдо, 69).

"Кардифф Сити": Этеридж, Пелтиер, Экуэле Манга, Беннетт, Моррисон, Гюннарссон (Бакуна, 55), Раллс, Камараса, Хойлетт, Ньясс (Зохоре, 85), Мендес-Лейнг (Харрис, 80).

"Кардифф" с 31 баллом располагается на 18 позиции в чемпионате Англии. "Брайтон" с 33 очками занимает 17 строчку.  

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