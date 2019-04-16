"Кардифф" в гостевом матче обыграл "Брайтон"
"Кардифф" обыграл "Брайтон" в матче 31-го тура чемпионата Англии.
В составе победителей голом отметились форвард Натаниэл Мендес-Лейнг и защитник Шон Моррисон.
"Брайтон & Хоув" - "Кардифф Сити" - 0:2 (0:1)
Голы: Мендес-Лейнг, 22 - 0:1, Моррисон, 50 - 0:2.
"Брайтон & Хоув": Райан, Бруно, Даффи, Данк, Бернарду, Гросс (Андоне, 54), Преппер, Стивенс, Марч, Маррей, Джаханбахш (Искиэрдо, 69).
"Кардифф Сити": Этеридж, Пелтиер, Экуэле Манга, Беннетт, Моррисон, Гюннарссон (Бакуна, 55), Раллс, Камараса, Хойлетт, Ньясс (Зохоре, 85), Мендес-Лейнг (Харрис, 80).
"Кардифф" с 31 баллом располагается на 18 позиции в чемпионате Англии. "Брайтон" с 33 очками занимает 17 строчку.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал Лондон
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|33
|33
|18
|Кардифф Сити
|34
|31
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд Таун
|34
|14