"Кардифф" выступил с официальным заявлением по поводу крушения самолёта, в котором летел Сала

Теги кардифф ситиэмилиано сала

"Кардифф" выступил с официальным заявлением по поводу крушения самолёта, в котором летел Сала

"Кардифф" опубликовал официальное заявление по поводу крушения самолёта, в котором летел аргентинский форвард Эмилиано Сала.

Валлийский клуб заверил, что выступал против перелёта футболиста на частном воздушном судне, настаивая на коммерческом рейсе. Но предложение "лазурных птиц" было отклонено стороной нападающего. 

"Наш клуб занимался организацией коммерческого перелёта Салы до тех пор, пока наше предложение не было отклонено в связи с определёнными обстоятельствами, к которым "Кардифф" не имеет отношения. Исходя из имеющейся информации, "Кардифф" выражает серьёзную озабоченность по поводу возможной незаконности перелёта. Очевидно, что все обстоятельства этой ужасной трагедии ещё не выяснены", - говорится в заявлении "Кардиффа", которое цитирует BBC.

Ранее сообщалось, что организацией перелёта Салы на частном самолёте занимался его агент Вилли Маккэй, но тот всё отрицает.

28-летний Сала 21 января летел из Франции в Великобританию, чтобы присоединиться к "Кардиффу", который купил его за несколько дней до авиакатастрофы за 17 миллионов евро. Самолёт с нападающим на борту исчез над Ла-Маншем. На поиски его тела ушло несколько недель. Результаты вскрытия показали, что причиной смерти стали травмы головы и грудной клетки. Тело пилота Дэвида Ибботсона, также находившегося в воздушном судне, до сих пор не найдено.

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