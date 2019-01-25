"Кардиффу" придется заплатить "Нанту" за переход пропавшего футболиста

"Кардиффу" придется заплатить "Нанту" за переход Эмилиано Салы. Об этом сообщает AFP.

Несмотря на то, что игрок пропал, клуб обязан оплатить трансфер, так как Сала был зарегистрирован в ФИФА.

Контракт о трансфере считается действительным как только он зарегистрировано ФИФА. В случае с Салой, "Кардифф" обязан выплатить "Нанту" 17 миллионов евро, несмотря на пропажу игрока.

Если же игрок был застрахован, то валлийский клуб может рассчитывать на полную компенсацию трансферной стоимости от страховой компании.

В понедельник Сала вылетел из Нанта в Кардифф, чтобы присоединиться к новой команде. В минувшую субботу валлийский клуб объявил о приобретении 28-летнего аргентинца за 20,5 миллионов евро. Футболист летел на частном двухместном самолёте.

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