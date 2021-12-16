Кардиолог Агуэро рассказал, почему аргентинец завершил карьеру

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Кардиолог Агуэро рассказал, почему аргентинец завершил карьеруФото: инстаграм Агуэро/Автор неизвестен

Роберто Пейдро, кардиолог Серхио Агуэро, рассказал о проблемах бывшего форварда сборной Аргентины с сердцем, из-за которых он завершил карьеру в 33 года.

"В 2004 году мы лечили его от наджелудочковой аритмии. Он феномен, поэтому после этого он еще 17 играл в футбол. Теперь обнаружилось нечто иное, не имеющее никакого отношения к той проблеме. Также это не имеет никакого отношения к коронавирусу или вакцинации, это исключено. 

Обнаружили рубец, вероятно, после миокардита, который вызвал эту аритмию. Если кратко, то причины аритмии Агуэро неизвестны. У него виден небольшой шрам, который вызывает аритмию. Потом во время матча проявилась тахикардия.

Вероятно, когда-то в течение жизни у него был миокардит, остался миллиметровый шрам, из-за которого появилась аритмия. Дело не в ковиде.

Наверное, если бы ему было 23 года, можно было бы подождать три месяца и снова пройти обследование. Но сейчас в этом нет никакого смысла, решение закончить карьеру идеальное. Он последовал советам.

У него не будет проблем, если он сыграет в футбол с друзьями. Он прошел тесты с очень высокой нагрузкой и без какой-либо аритмии", – сказал доктор для Sportia.

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