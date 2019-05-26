Кардозу - автор первого гола на реконструированном стадионе "Динамо"

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Кардозу - автор первого гола на реконструированном стадионе "Динамо"

В матче 30-го тура чемпионата России московское "Динамо" играет с тульским "Арсеналом". Встреча проходит на реконструированном стадионе бело-голубых "ВТБ-Арене".

Автором первого гола на обновленном стадионе стал полузащитник москвичей Мигель Кардозу, который открыл счет уже на 2-й минуте.

Напомним, что реконструкция "ВТБ-Арены" длилась более 10 лет.

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