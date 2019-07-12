Кардозу - первый в истории РПЛ лучший игрок матча

Тульский "Арсенал" и московское "Динамо" сыграли вничью в первой игре нового сезона РПЛ.

Хавбек московского "Динамо" Мигел Кардозу признан лучшим футболистом матча. Отметим, что эта награда была вручена впервые в истории чемпионата.

Напомним, что Кардозу забил первый гол сезона и первым получил желтую карточку.

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