Кардозу - первый в истории РПЛ лучший игрок матча
Тульский "Арсенал" и московское "Динамо" сыграли вничью в первой игре нового сезона РПЛ.
Хавбек московского "Динамо" Мигел Кардозу признан лучшим футболистом матча. Отметим, что эта награда была вручена впервые в истории чемпионата.
Напомним, что Кардозу забил первый гол сезона и первым получил желтую карточку.
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