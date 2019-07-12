Кардозу - первый в истории РПЛ лучший игрок матча

Теги мигел филипе кардозудинамо москваарсенал тула

Кардозу - первый в истории РПЛ лучший игрок матча

Тульский "Арсенал" и московское "Динамо" сыграли вничью в первой игре нового сезона РПЛ.

Хавбек московского "Динамо" Мигел Кардозу признан лучшим футболистом матча. Отметим, что эта награда была вручена впервые в истории чемпионата.

Напомним, что Кардозу забил первый гол сезона и первым получил желтую карточку.

Читайте также: "Арсенал" и "Динамо" не выявили победителя в первом матче нового сезона РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Атлетико" владеет доказательствами, что "Барселона" подписала контракт с Гризманном до 1 июля

"Атлетико" владеет доказательствами, что "Барселона" подписала контракт с Гризманном до 1 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов