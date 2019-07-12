Кардозу забил первый гол в новом сезоне РПЛ

Хавбек московского "Динамо" Мигел Кардозу открыл счет в матче 1-го тура РПЛ против "Арсенала".

Таким образом, португалец стал автором первого гола в РПЛ сезона 2019/20. Кроме того, Кардозу стал первым игроком, получившим желтую карточку.

Кардозу выступает за "Динамо" с лета 2018 года. В прошлом сезоне на его счету три гола в 16 играх.

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