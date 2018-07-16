Карьера Криштиану Роналду в одной картинке

1 Теги криштиану роналдуювентусреал мадридманчестер юнайтед

Карьера Криштиану Роналду в одной картинке

Популярный спортивный ресурс Bleacher Report опубликовал карикатуру, демонстрирующую карьеру форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Не пропустите: "Ювентус" представил Роналду: фотоотчёт. | http://soccernews.ru

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