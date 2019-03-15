Карерра высказался о будущем матче "Спартака" с "Зенитом"
Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что думает о матче "Спартака" с "Зенитом", на который клуб его ранее пригласил.
"Я пока не решил, что буду делать вечером в воскресенье. Я договорился встретится с друзьями, и куда мы пойдем - не знаю. Не могу сказать, кто является фаворитом, обе команды сильные.
Я приехал в Москву по личным делам", - сказал Каррера.
Матч "Спартак" - "Зенит" состоится 17 марта в Москве.
Напомним, Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016-го по октябрь 2018-го.
А еще: К Каррере приставят охрану на ближайшем матче "Спартака" с "Зенитом"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|40
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|19
|33
|4
|Спартак Москва
|19
|32
|5
|Локомотив Москва
|19
|32
|6
|Рубин
|19
|28
|7
|Ростов
|19
|26
|8
|Ахмат
|19
|24
|9
|Арсенал Тула
|19
|24
|10
|Урал
|19
|23
|11
|Динамо Москва
|19
|23
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|18
|21
|14
|Анжи
|19
|18
|15
|Уфа
|19
|16
|16
|Енисей Красноярск
|19
|11