Карерра высказался о будущем матче "Спартака" с "Зенитом"

Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что думает о матче "Спартака" с "Зенитом", на который клуб его ранее пригласил.

"Я пока не решил, что буду делать вечером в воскресенье. Я договорился встретится с друзьями, и куда мы пойдем - не знаю. Не могу сказать, кто является фаворитом, обе команды сильные.

Я приехал в Москву по личным делам", - сказал Каррера.

Матч "Спартак" - "Зенит" состоится 17 марта в Москве.

Напомним, Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016-го по октябрь 2018-го.

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