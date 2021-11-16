Карим Адейеми - большая цель для "Барселоны"

Теги барселонакарим адейемиред булл зальцбург

Карим Адейеми - большая цель для "Барселоны"Фото: инстаграм Адейеми/Автор неизвестен

"Барселона" обозначила себе цель для усиления атаки.

Как сообщает издание SPORT1, немецкий форвард "РБ Зальцбург" Карим Адейеми - большая цель для "Барселоны". Хави является большим поклонником нападающего. 

По информации источника, на этой неделе "Барса" сделает предложение: контракт на 5 лет, сумма трансфера 40 млн евро. 

Отмечатся, что главный тренер сине-гранатовых Хави хочет, чтобы Адейеми был участником новой эры "Барселоны". Игроку это также интересно. 

Адейеми хочет доиграть этот сезон в "Зальцбурге". "Боруссия" Дортмунд пока что главный фаворит гонки, но Кариму очень интересен вариант с "Барселоной".

Также не пропустите: Куртуа покинул сборную Бельгии из-за повреждения. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кейн побил рекорд сборной Англии 113-летней давности

Кейн побил рекорд сборной Англии 113-летней давности

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов