Фото: инстаграм Адейеми/Автор неизвестен

"Барселона" обозначила себе цель для усиления атаки.

Как сообщает издание SPORT1, немецкий форвард "РБ Зальцбург" Карим Адейеми - большая цель для "Барселоны". Хави является большим поклонником нападающего.

По информации источника, на этой неделе "Барса" сделает предложение: контракт на 5 лет, сумма трансфера 40 млн евро.

Отмечатся, что главный тренер сине-гранатовых Хави хочет, чтобы Адейеми был участником новой эры "Барселоны". Игроку это также интересно.

Адейеми хочет доиграть этот сезон в "Зальцбурге". "Боруссия" Дортмунд пока что главный фаворит гонки, но Кариму очень интересен вариант с "Барселоной".

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