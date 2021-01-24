Карим Бензема: "Нам нужна лучшая версия Азара"

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Карим Бензема: "Нам нужна лучшая версия Азара"Форвард "Реала" Карим Бензема поделился мнением об игре Эдена Азара, который во вчерашнем матче против "Алавеса" (4:1) забил и отдал голевую передачу.

"Эден был невероятным игроком в "Челси", а теперь он должен написать новую историю в "Реале". Он в порядке, сейчас гораздо лучше себя чувствует. Он усердно трудится на тренировках и провел отличный матч. Нам необходима лучшая версия Азара", – приводит слова Бензема As.

В текущем сезоне испанской Ла Лиги Азар выходил на поле в составе "королевского клуба" в 7 матчах. В активе бельгийца 2 мяча и 1 результативная передача.

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