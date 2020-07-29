Карим Бензема назвал лучшего дриблера в мире

1 Теги реал мадридкарим бенземанеймарпсж

Карим Бензема назвал лучшего дриблера в мире

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема заявил, что он считает лучшим дриблером в мире бразильского форварда парижского ПСЖ Неймара

"Пять лучших дриблеров в мире? Неймар и все. Дальше можно не считать", - приводит слова Бензема AS.

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с французским клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Карим Бензема назвал лучшего защитника в мире. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Карлыч69
Карлыч69

Лучшие, выигрывают "Золотые бутсы" и "Золотые мячи"... А Ней, пока даже в Чемпионате одной команды, не может ничем похвастаться, разве что только скандалами! :D

Ответить

главное

Источник: Александр Кокорин согласился перейти в "Спартак"

Источник: Александр Кокорин согласился перейти в "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов