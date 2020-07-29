Карим Бензема назвал лучшего дриблера в мире

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема заявил, что он считает лучшим дриблером в мире бразильского форварда парижского ПСЖ Неймара.

"Пять лучших дриблеров в мире? Неймар и все. Дальше можно не считать", - приводит слова Бензема AS.

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с французским клубом действует до лета 2022 года.

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