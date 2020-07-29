Карим Бензема назвал лучшего защитника в мире

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Карим Бензема назвал лучшего защитника в мире

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема заявил, что он считает лучшими защитниками в мире своих одноклубников Серхио Рамоса и Рафаэля Варана.

"Не могу назвать одного лучшего защитника, с которым я сталкивался, так как их двое. Серхио Рамос и Рафаэль Варан. Я противостою им на каждой тренировке", - приводит слова Бензема AS.

В нынешнем сезоне 34-летний Рамос провел за "Реал" 44 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал одну результативную передачу. На счету 27-летнего Варана три забитых мяча и одна голевая передача в 42 поединках.

Не пропустите: Бензема рассказал о своем отношении к награде "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
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