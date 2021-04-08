Карим Бензема поделился мнением о Месси

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Форвард "Реала" Карим Бензема перед матчем с "Барселоной" высказался о нападающем соперника Лионеле Месси.

"У "Барселоны" всегда по долгу держится мяч. У них есть хороший вратарь и Месси. Это игрок, который делает для "Барселоны" все. С ним необходимо играть осторожно, потому что он очень опасен.

Я не могу сказать, станет ли этот сезон лучшим в моей карьере. Каждый год я начинаю с нуля и хочу выступить лучше, чем в предыдущих сезонах. Сейчас у меня серия из забитых мячей. Если я смогу продолжать работать и помогать команде побеждать, то буду делать это. Нам необходимо выигрывать в каждом матче.

Я чувствую свободу на поле, делаю то, что мне хочется. Еще предстоит сыграть много матчей и исход турнира не будет ясен до самого последнего тура", – приводит слова Бензема Goal.com.

Напомним, "Реал" сыграет с "Барселоной" в субботу, 8 апреля. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.