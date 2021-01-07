Карим Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже

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Карим Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже полузащитника "Олимпиакоса" Матье Вальбуэна неким интимным видео, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, рассмотрение дела состоится в Версале. Бензема подозревается в качестве посредника, который просил Вальбуэна заплатить шантажистам.

Напомним, что скандал произошел в 2015 году. Из-за этого оба игрока пропустили чемпионат Европы-2016. С тех пор ни Бензема, ни Вальбуэна не играли за сборную Франции.

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