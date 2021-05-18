Карим Бензема прокомментировал возвращение в сборную Франции
Фото: твиттер Бензема/Автор неизвестен
Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема поделился своими эмоциями после возвращения в сборную Франции.
"Очень горжусь возвращением в сборную Франции и оказанным мне доверием.
Благодарю свою семью, своих друзей, мой клуб, а также всех, кто всегда поддерживал меня и давал мне силы каждый день", – написал Карим в твиттере.
Также не пропустите: "Мальорка" вернулась в Примеру. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Лента новостей
-
"Бавария" объявила об уходе трех легендарных игроков
-
Кейн не просил "Тоттенхэм" выставлять его на трансфер
-
"Челси" взял реванш у "Лестера" за финал Кубка Англии
-
"Газпром" станет спонсором Евро-2020
-
"Беневенто" вылетел из Серии А
-
"Лацио" на своем поле сыграл нулевую ничью с "Торино"
-
Карим Бензема прокомментировал возвращение в сборную Франции
-
"Брайтон" вырвал победу у "Манчестер Сити" в большинстве
-
"Манчестер Юнайтед" установил худший результат по пропущенным мячам дома за 58 лет
-
"Лидс" Марсело Бьелсы на выезде обыграл "Саутгемптон"
-
"Мальорка" вернулась в Примеру
-
"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Фулхэм" на своем поле
-
"Локомотив" может арендовать "Лужники" на 49 лет
-
"Челси" хочет купить игрока "Вольфсбурга"
-
Ройс не поедет на Евро-2020
-
Вратарь ЦСКА может перейти в топ-чемпионат
-
Хуммельс вернется в сборную Германии на Евро-2020
-
1
"Барселона" получила кредит на полмиллиарда
-
1
"Барселона" вступила в борьбу за Левандовски
-
Олич высказался о скандальной ситуации с возможным отъездом в сборную Хорватии
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1