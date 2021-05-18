Карим Бензема прокомментировал возвращение в сборную Франции

Фото: твиттер Бензема/Автор неизвестен

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема поделился своими эмоциями после возвращения в сборную Франции.

"Очень горжусь возвращением в сборную Франции и оказанным мне доверием.

Благодарю свою семью, своих друзей, мой клуб, а также всех, кто всегда поддерживал меня и давал мне силы каждый день", – написал Карим в твиттере.

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