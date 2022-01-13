Карим Бензема стал лучшим французским игроком 2021 года

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Карим Бензема стал лучшим французским игроком 2021 года

Фото: инстаграм Бензема\Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема был признан лучшим французским футболистом в 2021 году изданием France Football.

Ранее это же издание вручало "Золотой мяч", где Бензема занял четвертое место.

Это награда стала для Карима четвертой в его карьере, что является вторым показателем в истории. Больше подобных наград есть только у экс-форварда "Арсенала" Тьерри Анри - 5.

Ранее нападающий "сливочных" получал этот приз в 2011, 2012 и 2014 годах.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Бензема сыграл в 20 матчах, в которых забил 17 голов и отдал 7 результативных передач.

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