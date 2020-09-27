Карим Бензема вышел на 3-е место по голевым передачам в Ла Лиге среди действующих игроков

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Карим Бензема вышел на 3-е место по голевым передачам в Ла Лиге среди действующих игроков

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема вышел на 3-е место по голевым передачам в Ла Лиге среди действующих игроков.

В матче 3-го тура чемпионата Испании с "Бетисом" Бензема отдал результативную передачу, которая стала для него 82-й. По этому показателю он уступает только нападающему "Барселоны" Лионелю Месси (183) и полузащитнику "Бетиса" Хоакину Санчесу (89).

32-летний Бензема выступает за "Реал" с 2009 года. Всего он провел за королевский клуб 515 матчей во всех турнирах, забил 249 мячей и отдал 136 голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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