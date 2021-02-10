Карим Бензема высказался о матче с "Хетафе"

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема прокомментировал победу своей команды в перенесенном матче 1-го тура Ла Лиги против "Хетафе" (2:0).

"Победа предают нам уверенность. С "Хетафе" всегда нелегко играть. До конца сезона еще много матчей и мы хотим продолжать набирать очки в таком же темпе. Это футбол. Каждый матч как финал - очки терять нельзя.