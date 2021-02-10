Карим Бензема высказался о матче с "Хетафе"

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Карим Бензема высказался о матче с "Хетафе"Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема прокомментировал победу своей команды в перенесенном матче 1-го тура Ла Лиги против "Хетафе" (2:0).

"Победа предают нам уверенность. С "Хетафе" всегда нелегко играть. До конца сезона еще много матчей и мы хотим продолжать набирать очки в таком же темпе. Это футбол. Каждый матч как финал - очки терять нельзя.

Мы все профессионалы и уверены в своих силах. Все слухи вокруг команды – просто шум. Это привычная обстановка для "Реала", лучшего клуба в мире", – цитирует Бензема As.

Напомним, "Реал" занимает вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 46 очков в 22 матчах. Отставание от идущего первым "Атлетико" составляет 5 баллов, однако, у подопечных Симеоне есть 2 игры в запасе.

Читать подробности матча: "Реал" обыграл "Хетафе" в перенесенном матче 1 тура Ла Лиги | http://soccernews.ru
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