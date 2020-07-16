Карима Бензема может вернуться в "Лион"

Карим Джазири, бывший агент французского нападающего мадридского "Реала" Карима Бензема, заявил, что футболист хотел бы вернуться в свой бывший клуб "Лион".

"В Реале" Карим достиг максимальных успехов. У него отличные отношения с тренером и фанатами. Поэтому сейчас его уход не кажется возможным. Впрочем, Бензема всегда хотел вернуться в "Лион". Быть может он сделает это в качестве футболиста", - приводит слова Джазири Goal.

В нынешнем сезоне 32-летний Бензема провел за "Реал" 45 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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