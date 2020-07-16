Карима Бензема может вернуться в "Лион"

Теги реал мадридкарим бенземалион

Карима Бензема может вернуться в "Лион"

Карим Джазири, бывший агент французского нападающего мадридского "Реала" Карима Бензема, заявил, что футболист хотел бы вернуться в свой бывший клуб "Лион".

"В Реале" Карим достиг максимальных успехов. У него отличные отношения с тренером и фанатами. Поэтому сейчас его уход не кажется возможным. Впрочем, Бензема всегда хотел вернуться в "Лион". Быть может он сделает это в качестве футболиста", - приводит слова Джазири Goal.

В нынешнем сезоне 32-летний Бензема провел за "Реал" 45 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Бензема установил вечный рекорд Примеры. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" опубликовал фотографию из раздевалки после победы над ЦСКА

"Локомотив" опубликовал фотографию из раздевалки после победы над ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов