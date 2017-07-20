Кариоку зовут в Мексику

Хавбек "Атлетико Минейро" Рафаэль Кариока может перебраться в Мексику.

28-летнего бразильца хочет подписать "Тигрес", который уже приступил к переговорам с футболистом.

Напомним, что 50 процентов трансферных прав на Кариоку принадлежат московскому "Спартаку".

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