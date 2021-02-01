Кариус досрочно вернется в "Ливерпуль"

Берлинский "Унион" досрочно прервал аренду немецкого голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса, сообщает Bild.

По сведениям источника, руководство "Униона" приняло решение не выкупать трансфер игрока, аренда которого была рассчитана до лета 2021 года. Таким образом, Кариусу придется вернуться в "Ливерпуль", с которым у него действует контракт до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне 27-летний Кариус провел за "Унион" два матча и пропустил три гола.

Напомним, что Кариус допустил две грубые ошибки, приведшие к голам, в финале Лиги Чемпионов "Ливерпуль" - "Реал" (1:3).

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