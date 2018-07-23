Кариус хочет покинуть "Ливерпуль"

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Кариус хочет покинуть "Ливерпуль"

Немецкий вратарь "Ливерпуль" Лорис Кариус принял решение сменить клуб, сообщает Telegraph.

По сведениям издания, голкипер недоволен переходов в стан "красных" Алиссона и не верит, что сможет регулярно выходить на поле. Кариус намерен переговорить с наставником команды Юргеном Клоппом и попросить его на трансфере.

В прошлом сезоне 25-летний Кариус провел за "Ливерпуль" 33 матча и пропустил 31 гол.

Не пропустите: Кариус ответил на критику после матча с "Боруссией". | http://soccernews.ru

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