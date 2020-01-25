Кариус хочет уйти из "Бешикташа"

Теги ливерпульбешикташлорис кариустрансферы

Кариус хочет уйти из "Бешикташа"

Вратарь "Бешикташа" Лорис Кариус решил сменить команду, сообщает Fanatik.

По сведениям издания, немецкий страж ворот поручил агенту подыскать ему новый клуб.

26-летний голкипер хочет покинуть "Бешикташ" из-за конфликта с болельщиками, которые освистывают его во время матчей.

Напомним, что права на Кариуса принадлежат "Ливерпулю", а за "чёрных орлов" он выступает на правах аренды с лета 2018 года.

Не пропустите: Главный тренер "Бешикташа" покинул свой пост. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"РБ Лейпциг" купил воспитанника "Барселоны"

"РБ Лейпциг" купил воспитанника "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 67
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 24 48
4 Челси Челси 24 40
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 34
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 34
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 24 33
9 Саутгемптон Саутгемптон 24 31
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 30
11 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 30
12 Эвертон Эвертон 24 30
13 Бернли Бернли 24 30
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 25
16 Астон Вилла Астон Вилла 24 25
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 23
18 Борнмут Борнмут 24 23
19 Уотфорд Уотфорд 24 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 24 17
Полная таблица

топ-5 тегов