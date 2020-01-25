Кариус хочет уйти из "Бешикташа"
Вратарь "Бешикташа" Лорис Кариус решил сменить команду, сообщает Fanatik.
По сведениям издания, немецкий страж ворот поручил агенту подыскать ему новый клуб.
26-летний голкипер хочет покинуть "Бешикташ" из-за конфликта с болельщиками, которые освистывают его во время матчей.
Напомним, что права на Кариуса принадлежат "Ливерпулю", а за "чёрных орлов" он выступает на правах аренды с лета 2018 года.
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